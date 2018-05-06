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В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров

Новости
В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров

За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 8 пожаров.

Вчера в 11.06 на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в пристройке фельдшерско-акушерского пункта в селе Малое Щербедино Романовского района. Площадь пожара составила три квадратных метра, горела кровля пристройки. По предварительным данным пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.

В это же время горел и частный деревянный дом в селе Ключи Базарнокарабулакского района. Площадь пожара составила 20 "квадратов".

В три часа дня поступил сигнал о загорании сарая в селе Грачев Куст Перелюбского района. Площадь пожара составила 375 квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.