В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров
За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 8 пожаров.
Вчера в 11.06 на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в пристройке фельдшерско-акушерского пункта в селе Малое Щербедино Романовского района. Площадь пожара составила три квадратных метра, горела кровля пристройки. По предварительным данным пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.
В это же время горел и частный деревянный дом в селе Ключи Базарнокарабулакского района. Площадь пожара составила 20 "квадратов".
В три часа дня поступил сигнал о загорании сарая в селе Грачев Куст Перелюбского района. Площадь пожара составила 375 квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.