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"Трамвай здоровья" посетили около ста саратовцев

Новости
"Трамвай здоровья" посетили около ста саратовцев

Вчера в Саратове при поддержке регионального министерства здравоохранения и городской администрации состоялась очередная акция «Трамвай здоровья».

Еженедельное мероприятие прошло на пешеходной зоне на улице Волжская под лозунгом «Береги здоровье в любом возрасте».

Пассажирам «трамвая здоровья» специалисты Центра здоровья Саратовского областного центра медицинской профилактики провели скрининговое обследование, направленное на раннее выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Всего в акции приняли участие около 100 человек.

Профилактическая акция «Трамвай здоровья» проходит каждую неделю по четвергам с 14.00 до 15.00. Принять в ней участие может любой желающий (г. Саратов, ул. Волжская, ретро-трамвай «Семен»), - сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.