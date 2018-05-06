"Трамвай здоровья" посетили около ста саратовцев
Вчера в Саратове при поддержке регионального министерства здравоохранения и городской администрации состоялась очередная акция «Трамвай здоровья».
Еженедельное мероприятие прошло на пешеходной зоне на улице Волжская под лозунгом «Береги здоровье в любом возрасте».
Пассажирам «трамвая здоровья» специалисты Центра здоровья Саратовского областного центра медицинской профилактики провели скрининговое обследование, направленное на раннее выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.
Всего в акции приняли участие около 100 человек.
Профилактическая акция «Трамвай здоровья» проходит каждую неделю по четвергам с 14.00 до 15.00. Принять в ней участие может любой желающий (г. Саратов, ул. Волжская, ретро-трамвай «Семен»), - сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.