Сегодня на Набережной Космонавтов запустят "Сердце Волги"
Сегодня в Саратове состоится церемония открытия нового сезона работы фонтана «Сердце Волги». Светомузыкальный объект, расположенный на Набережной космонавтов, был открыт в 2017 году.
Фонтан состоит из 13 водных струй, подсвеченных разноцветными прожекторами. Центральный поток способен подниматься на высоту до нескольких десятков метров. Запрограммировать его можно под любую музыкальную композицию, создавая уникальные водные картины.
В рамках церемонии открытия запланирована концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Саратова. Начало – в 20.30. Ориентировочное время запуска «Сердца Волги» - 21.00.
Фонтан будет работать ежедневно с 20.00 до 22.00, по пятницам и субботам – с музыкальным сопровождением.