В Саратове подведены итоги конкурса "Театральный калейдоскоп"

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Из года в год с искренним нетерпением и волнением этой встречи ждут участники, их родные, а также режиссеры и руководители коллективов. В этом году фестиваль впервые проходил в рамках масштабного культурного проекта «Золотой фонд народного творчества», организованного Центром творчества им. Л.А. Руслановой при поддержке министерства культуры Саратовской области.Конкурс продлился без малого три дня – с 27 по 29 апреля 2018 г., посмотреть творческие работы лучших театральных коллективов и исполнителей всей Саратовской области мог любой желающий. Для участия в конкурсе было представлено более 280 работ из различных уголков области, общее количество участников составило более 1200 человек. В финал вышли 33 коллектива, 26 исполнителей общей численностью 370 человек из 20 районов области и г.Саратова.Конкурсантов оценивало строгое компетентное жюри, в числе которого Народная артистка РФ, актриса Саратовского театра кукол «Теремок», доцент, художественный руководитель курса театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Татьяна Петровна Кондратьева, актер Московского драматического театра «Первая экспериментальная молодежная Вахтанговская студия «Турандот» Эдвардас Бейнорас, а также ведущие специалисты по театральному направлению Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А.Руслановой Мария Александровна Зеленцова и Андрей Борисович Соколов.По признанию организаторов фестиваля, «Театральный калейдоскоп» – уникальный проект, дающий возможность коллективам самых разнообразных направлений продемонстрировать свое творчество. Юмористические сценки, клоунады, иллюзии, акробатические номера, показы коллекций театров мод, комедийные и драматические спектакли – вот далеко не полный перечень всего, что предлагала посмотреть обширная конкурсная программа.С помощью театрального искусства на фестивале поднимались серьезные вопросы о любви, доброте, человеческом достоинстве и благородстве, были затронуты проблемы современного общества, нравственности, этики и многие другие. Фестиваль был богат не только на детские, но и на серьезные драматические спектакли по произведениям зарубежных и русских авторов: Джона Патрика, И.С. Тургенева, А.Н. Островского, В.С. Красногорова, М.М. Зощенко и др. Каждый спектакль отличался от другого, был по-своему интересен и своеобразен.По итогам конкурса жюри определило одиннадцать финалистов. Ими стали: Ангелина Брюткина из р.п. Романовка, театр-студия «Премьера» районного Дома культуры р.п. Турки, «Народный коллектив» учебный театр «Лицедеи» ДШИ № 3, Владимир Темников из ДШИ № 3 г.Энгельса, театр кукол «Арлекин» ГДК «Звезда» г.Саратова, «Народный коллектив» цирковая студия «Романтик» , «Народный коллектив» цирк «Юность», «Народный коллектив» театральная студия «Маски» Дворца культуры г.Балаково, Ирина Шулекина районного центрального Дома культуры р.п. Самойловка, театр-студия «Шум за сценой» клуба «Электроник» г.Саратова, «Народный коллектив» театр кукол «Светлячок» центрального Дома культуры р.п. Татищево, Ольга Вячина из сельского Дома культуры г.Ртищево, - сообщает пресс-служба СОЦНТ.