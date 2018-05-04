В Саратовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога
За прошедшую неделю, с 23 по 29 апреля в Саратовской области было зарегистрировано 11706 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 7819 – среди детей.
В целом по области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ниже расчетного эпидемического порога, отмечается снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей на 8,76%.
Министерство здравоохранения области напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики против гриппа.
При первых признаках заболевания нужно обращайться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.