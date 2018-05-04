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Подведены итоги акции "Нетрезвый водитель"

Новости
Подведены итоги акции "Нетрезвый водитель"

С 20.00 до 07.00 27 апреля и 28 апреля госавтоинспекторы Саратова проводили профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», направленные на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения, и профилактику ДТП с их участием.

За время проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД выявлено 10 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, из них 5 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 2 водителя на момент задержания оказались уже лишены права управления транспортным средством. В отношении водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, будут возбуждены уголовные дела. Им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих: пассажиров, пешеходов и других водителей, - сообщает пресс-служба городской администрации.