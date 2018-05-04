Екатерина Филимонова и Софья Тюрина стали дважды финалистами конкурса «Синяя птица»!

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Весенний цикл программ популярного телевизионного проекта ВГТРК был создан в сотрудничестве с компанией «Disney», представившей в 2017 году самый кассовый отечественный семейный фильм «Последний богатырь». В рамках Всероссийского конкурса юных талантов теле- и киноиндустрия впервые объединили свои творческие ресурсы, чтобы создать на российском телевидении уникальное детское шоу, где победитель получает возможность принять участие в съемках продолжения кино-сказки.На главный приз претендовали сразу двое представителей Саратовской области – барабанщица Екатерина Филимонова и саксофонистка Софья Тюрина, запомнившиеся зрителям беспрецедентной двойной победой во втором сезоне конкурса в 2016 году. В финале спецпроекта «Синяя птица – Последний богатырь» Екатерина Филимонова выступила в дуэте с юным барабанщиком Степаном Семеновым из Московской области в сопровождении Духового оркестра народного артиста России Олега Меньшикова «MENSHIKOV BRASS». Они исполнили «коронный номер» саратовской барабанщицы «Sing, sing, sing» Л. Прима, с которым она выиграла второй сезон. А Софья Тюрина вышла на сцену с камерным оркестром «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Вместе они сыграли произведение «Полька», написанное уроженцем г. Энгельс Саратовской области Альфредом Шнитке.- «Синяя птица» стала символом исполнения мечты для многих начинающих музыкантов, - прокомментировала результаты финала проекта региональный представитель Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», продюсер ГТРК «Саратов» Анна Савина. – Наши ребята признаются, что всего пару лет назад и представить не могли, что будут играть с российскими и мировыми звездами на одной сцене и даже сами станут новыми «звездочками», которых рады видеть в самых знаменитых концертных залах! Они уже попали в сказку! Их уже приняло профессиональное музыкальное сообщество, которое пророчит им большое будущее! Чтобы оправдать эти надежды, наши девчонки сейчас тратят огромные усилия! Катя переехала из поселка Степное и теперь учится в Детской музыкальной школе для одаренных детей имени Л.И. Шугома при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Соня поступила в Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена, но продолжает заочное обучение в своей общеобразовательной школе в Балаково. Все это время они гастролировали по всей стране вместе со всемирно известным пианистом Денисом Мацуевым, что позволило им набрать фантастический для их возраста профессиональный опыт! Они невероятные трудяги! Поэтому участие и выход в финал федерального конкурса «Синяя птица – Последний богатырь» девчонки считают для себя еще одной ступенькой на пути к своей самой заветной мечте – стать всемирно известными музыкантами!По итогам телепроекта «Синяя птица – Последний богатырь» представители Саратовской области были отмечены дипломами финалистов, а их педагоги – Благодарственными письмами. В частности, отмечен наставник Екатерины Филимоновой - доцент кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Заслуженный артист РФ Анатолий Марьенко, - сообщает пресс-служба ГТРК "Саратов".