В Саратовском районе в огне погибли мужчина и женщина
Следственный отдел по городу Саратов СУ СК РФ по Саратовской области проводит доследственную проверку по факту гибели на пожаре в Саратовском районе мужчины и женщины.
По предварительным данным, рано утром 1 мая 2018 года в частном доме, расположенном вблизи станции Тарханы Саратовского района, произошло возгорание, которое заметили соседи. После тушения огня в жилом помещении обнаружены останки тел, предположительно, хозяина жилища и местной жительницы.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, личностей погибших, а также причины возгорания. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.