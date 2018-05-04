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В Саратовском районе в огне погибли мужчина и женщина

Новости
В Саратовском районе в огне погибли мужчина и женщина

Следственный отдел по городу Саратов СУ СК РФ по Саратовской области проводит доследственную проверку по факту гибели на пожаре в Саратовском районе мужчины и женщины.

По предварительным данным, рано утром 1 мая 2018 года в частном доме, расположенном вблизи станции Тарханы Саратовского района, произошло возгорание, которое заметили соседи. После тушения огня в жилом помещении обнаружены останки тел, предположительно, хозяина жилища и местной жительницы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, личностей погибших, а также причины возгорания. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.