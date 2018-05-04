4 Мая 2018 12:29 ПЯТНИЦА
Новости
10:15 | 04 мая
В Саратове подведены итоги конкурса "Театральный калейдоскоп"
09:24 | 04 мая
В Саратовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога
17:00 | 03 мая
Подведены итоги акции "Нетрезвый водитель"
16:00 | 03 мая
Екатерина Филимонова и Софья Тюрина стали дважды финалистами конкурса «Синяя птица»!
15:09 | 03 мая
В Саратовском районе в огне погибли мужчина и женщина
14:11 | 03 мая
В Доме работников искусств начинаются торжества, посвященные Дню Победы
13:19 | 03 мая
В Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Маршируем в победном строю»
12:26 | 03 мая
8 и 9 мая в Саратове будет ограничено движение транспорта
11:37 | 03 мая
36-летний мужчина погиб при пожаре
10:46 | 03 мая
В Саратове пройдет II Всероссийский велопарад
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В Доме работников искусств начинаются торжества, посвященные Дню Победы

Новости


В Доме работников искусств начинаются торжества, посвященные Дню Победы.

6 мая состоится III областной фестиваль православно – патриотической песни «Святой Георгий». Участники клуба «Георгиевский крест» (руководитель Алексей Кириллов) исполнят авторские духовно – патриотические песни. Концерт пройдет в Большом зале Дома работников искусств. Начало в 18.00.

7 мая министр культуры области Татьяна Гаранина встретится с ветеранами отрасли. За праздничным чаепитием пройдет вручение подарков. Состоится праздничный концерт для ветеранов войны, работников культуры, ветеранов сцены «Поклонимся великим тем годам». Начало в 14.00.

11 мая состоится концерт русского камерного оркестра и солистов Большого театра «Песни прошлых лет» из лучших песен о Победе для ветеранов войны и жителей города. Организатор концерта – профессор саратовской консерватории Сергей Георгиевич Проскурин. Начало в 19.00.