В Доме работников искусств начинаются торжества, посвященные Дню Победы
В Доме работников искусств начинаются торжества, посвященные Дню Победы.
6 мая состоится III областной фестиваль православно – патриотической песни «Святой Георгий». Участники клуба «Георгиевский крест» (руководитель Алексей Кириллов) исполнят авторские духовно – патриотические песни. Концерт пройдет в Большом зале Дома работников искусств. Начало в 18.00.
7 мая министр культуры области Татьяна Гаранина встретится с ветеранами отрасли. За праздничным чаепитием пройдет вручение подарков. Состоится праздничный концерт для ветеранов войны, работников культуры, ветеранов сцены «Поклонимся великим тем годам». Начало в 14.00.
11 мая состоится концерт русского камерного оркестра и солистов Большого театра «Песни прошлых лет» из лучших песен о Победе для ветеранов войны и жителей города. Организатор концерта – профессор саратовской консерватории Сергей Георгиевич Проскурин. Начало в 19.00.