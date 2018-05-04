В Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Маршируем в победном строю»
В Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» состоялась презентация выставки «Маршируем в победном строю», посвященной 75-ой годовщине победы в Сталинградской битве.
Это совместный партнерский проект государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» и музея боевой и трудовой славы.
На выставке представлены фотографии, документы, награды, предметы вооружения, обмундирования, снаряжения, инструменты, личные вещи советских командиров военного и послевоенного времени.
Светлана Аргасцева, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Сталинградская битва», куратор выставки «Маршируем в победном строю» отметила: «Этот год особый - юбилейный. Мы всегда с особой любовью приезжаем в Саратов. Сталинградцы высоко ценят помощь, которую саратовцы оказали нашему городу в тяжелые дни Сталинградской битвы».
Почетным гостем мероприятия стал Виктор Макаров, ветеран Великой Отечественной войны, участник парада на Красной площади в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы. «Сегодня на ваши плечи ложится обязанность защищать нашу страну. А задача людей, прошедших войну, передать вам огромное чувство любви к своей Родине», - подчеркнул ветеран, обращаясь к молодому поколению.
В презентации приняли участие руководители и представители общественных организаций, воспитанники кадетских школ и классов, студенты и преподаватели высших учебных заведений Саратова.