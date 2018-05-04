8 и 9 мая в Саратове будет ограничено движение транспорта

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-ул. Московской на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Соборной,-ул. Радищева на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Театральная площадь,- ул. Театральная площадь на участке дороги от ул. Радищева до ул. М. Горького,-ул. Первомайской на участке дороги от ул. Соборной до ул. Радищева.Кроме того, с 08.00 8 мая 2018 года до 23.00 9 мая 2018 года будет введено временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств по:-ул. Московской на участке дороги от ул. Аткарской до ул. Соборной,-ул. Челюскинцев на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Рахова,-ул. Киселева на участке дороги от ул. М.Горького до ул. Рахова,С 08.00 до 23.00 9 мая 2018 года будут временно ограничены остановка, стоянка и движение транспортных средств по:- ул. Московской на участке дороги от ул. Аткарской до ул. Соборной,- ул. Радищева на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Театральная площадь,- ул. Театральная площадь на участке дороги от ул. Радищева до ул. М.Горького,- ул. Первомайской на участке дороги от ул. Соборной до ул. Радищева,С 08.00 до 17.00 9 мая 2018 года будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств по:- ул. Степана Разина на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Большой Казачьей,- ул. Университетской на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Большой Казачьей,- ул. Астраханской на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Большой Казачьей,- ул. Рахова на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Большой Казачьей,- ул. Пугачева на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Большой Казачьей,- ул. Чапаева на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Большой Казачьей,- ул. Вольской на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Большой Казачьей,- ул.М.Горького на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Большой Казачьей,Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий. Регулирование движения будет осуществляться сотрудниками ГИБДД.С 14.00 до 16.00 9 мая 2018 года также будет временно ограничено движение общественного транспорта:- ул. Чапаева на участке дороги от пр. Кирова до Кутякова,- ул. Астраханскую на участке дороги от ул. Большой Казачьей до ул. Кутякова,Движение общественного транспорта с 14.00 по 16.00 9 мая 2018 года будет организовано по ул. Чапаева и ул. Астраханской без остановки на ул. Московской.