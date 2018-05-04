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36-летний мужчина погиб при пожаре

Новости / ЧП
36-летний мужчина погиб при пожаре

По данному факту организована доследственная проверка.

ЧП произошло 2 мая в одном из поселков Татищевского района. После тушения огня в частном домовладении было обнаружено тело проживавшего там 36-летнего мужчины.

По данным следствия, накануне мужчина распивал спиртное со своим приятелем. В какой-то момент последний отправился за алкоголем, а когда вернулся, обнаружил дом, охваченный пламенем. Он тут же сообщил о произошедшем в экстренные службы.

По информации следственного управления региона, в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото http://gkh64.ru