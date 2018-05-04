В Саратове пройдет II Всероссийский велопарад
Его участникам предстоит проехать около 17 км.
27 мая запланировано проведение II Всероссийского велопарада в Саратовской области. По информации министерства молодежной политики и спорта, в прошлом году мероприятие вызвало большой интерес у велосипедистов. В нем приняли участие порядка 2500 человек.
В текущем году планируется увеличение маршрута следования велопарада, организация торжественных мероприятий в рамках его проведения, а также привлечение большего количества участников.
Старт состоится на Театральной площади.
Фото http://mymgn.info