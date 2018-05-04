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В Саратове пройдет II Всероссийский велопарад
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В Саратове пройдет II Всероссийский велопарад

Новости / Главное в спорте / Спорт
В Саратове пройдет II Всероссийский велопарад

Его участникам предстоит проехать около 17 км.

27 мая запланировано проведение II Всероссийского велопарада в Саратовской области. По информации министерства молодежной политики и спорта, в прошлом году мероприятие вызвало большой интерес у велосипедистов. В нем приняли участие порядка 2500 человек.

В текущем году планируется увеличение маршрута следования велопарада, организация торжественных мероприятий в рамках его проведения, а также привлечение большего количества участников.

Старт состоится на Театральной площади.

Фото http://mymgn.info