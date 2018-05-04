Более 150 полицейских обеспечивали правопорядок при проведении первомайских мероприятий
Существенных нарушений не зарегистрировано.
1 мая в Саратове состоялось праздничное шествие трудовых коллективов города. По информации пресс-службы городского администрации, всего в акции приняли участие более 12 тысяч человек. Участники шествия прошли по проспекту Кирова до площади перед Саратовской государственной консерваторией.
Главным управлением МВД России по Саратовской области в праздничный день была осуществлена охрана общественного порядка. Всего в период проведения массовых мероприятий было задействовано более 150 сотрудников полиции.
По данным пресс-службы ведомства, при проведении демонстраций и шествий существенных нарушений общественного порядка не зарегистрировано.