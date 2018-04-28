Об обновлениях системы автоматического учета времени CrocoTime сообщила Infomaximum
Компания Infomaximum сообщила о разработке обновлений системы автоматического учета времени CrocoTime. Все желающие могут принять участие в тестировании бесплатной версии системы и по достоинству оценить все ее преимущества.
Одно из главных обновлений CrocoTime – повышение производительности. Система теперь использует оперативную память на 15% меньше, что делает работу с программой более удобной и сокращает время обработки запросов. К важным отличительным особенностям CrocoTime разработчики отнесли возможности оценить загруженность и эффективность сотрудников.
Оценка загруженности сотрудников позволяет эффективно и быстро устранять негативные факторы, среди которых: опоздания, ранние уходы с работы, прогулы – нерациональное распределение времени, переработки, а также срывы сроков сдачи проектов. Эффективность же сотрудников оценивается за счет корректной фиксации программой CrocoTime запущенных на компьютерах сотрудников программ/сайтов/приложений и мониторинга использования профильных, и наоборот, программ.