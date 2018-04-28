РТС-тендер модернизировала ИАС «СТАР»
Важные программные дополнения к информационной автоматизированной системе «СТАР» по формированию обоснования начальной максимальной цены контракта (НМЦК) разработала и внедрила федеральная электронная площадка РТС-тендер. Это даст возможность заказчикам и поставщикам работать в соответствии с требованиями Приказа №871н от 26.10.2017 Министерства здравоохранения РФ по установлению НМЦК на лекарственные препараты.
Для корректного формирования НМЦК была проведена не только глубокая модернизация ИАС «СТАР», но и внедрено несколько дополнений. Уже завершена стадия альфа-тестирования, далее будет реализована стадия бета-тестирования, в которой смогут участвовать все желающие заказчики, а с 1 июля 2018 года «СТАР» начнет работать с методом референтной цены, синхронизированным с единой информационной системой – четвертым методом расчета НМЦК.
Как отметил Владимир Лишенков, гендиректор федеральной электронной площадки РТС-тендер, в алгоритмах ИАС «СТАР» используется технология нейронных сетей, а РТС-тендер становится локомотивом в формировании цифровых сервисов для регулятора, в том числе в такой важной области, как здравоохранение.