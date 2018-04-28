В областном центре планируют высадить около 600 саженцев деревьев

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По информации пресс-службы городской администрации, сегодня в Саратове планируется высадить саженцы деревьев в местах с массовым пребыванием людей и на территориях объектов социальной сферы. В частности, новые зеленые насаждения появятся в микрорайоне «Звезда» в Кировском районе, в сквере Строителей в Ленинском, на площади Кирова и у дома № 43 по ул. Б.Казачьей во Фрунзенском районе.По информации представителей городского сектора по охране окружающей среды, в качестве посадочного материала будут использоваться саженцы рябины, клена из Аткарского питомника стандартного и повышенного стандартного размера (более 2 м). Всего в Саратове будет высажено около 600 молодых деревьев.Начало работ во Фрунзенском районе – в 14.00, в Ленинском – в 14.30.Фото https://www.49gov.ru