28 апреля 2018 00:00 СУББОТА
Новости
18:00 | 28 апреля
Об обновлениях системы автоматического учета времени CrocoTime сообщила Infomaximum
17:33 | 28 апреля
РТС-тендер модернизировала ИАС «СТАР»
17:03 | 28 апреля
В областном центре планируют высадить около 600 саженцев деревьев
16:10 | 28 апреля
Жителям Саратова покажут фильмы "Славные пташки" и "Каникулы президента"
15:23 | 28 апреля
В Воскресенском районе задержаны дачные воры
14:19 | 28 апреля
Жителей города приглашают на литературно-музыкальный вечер «Славим великий подвиг»
13:26 | 28 апреля
Саратовец обвиняется в убийстве сожительницы
12:33 | 28 апреля
Футболисты СГУ выиграли все три матча на турнире в Саратове
11:38 | 28 апреля
Из горящей многоэтажки в Энгельсе эвакуировали 49 человек
10:47 | 28 апреля
Два педагога из Татищевского района стали лауреатами педагогического конкурса «Серафимовский учитель»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В областном центре планируют высадить около 600 саженцев деревьев

Новости
В областном центре планируют высадить около 600 саженцев деревьев


Присоединиться к работам приглашают всех желающих.

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня в Саратове планируется высадить саженцы деревьев в местах с массовым пребыванием людей и на территориях объектов социальной сферы. В частности, новые зеленые насаждения появятся в микрорайоне «Звезда» в Кировском районе, в сквере Строителей в Ленинском, на площади Кирова и у дома № 43 по ул. Б.Казачьей во Фрунзенском районе.

По информации представителей городского сектора по охране окружающей среды, в качестве посадочного материала будут использоваться саженцы рябины, клена из Аткарского питомника стандартного и повышенного стандартного размера (более 2 м). Всего в Саратове будет высажено около 600 молодых деревьев.

Начало работ во Фрунзенском районе – в 14.00, в Ленинском – в 14.30.

Фото https://www.49gov.ru