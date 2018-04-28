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Жителям Саратова покажут фильмы "Славные пташки" и "Каникулы президента"

Новости / Культура
Жителям Саратова покажут фильмы "Славные пташки" и "Каникулы президента"


Увидеть киноновинки можно будет 17 и 24 мая в 15.00 в рамках проекта «Семейные киночетверги».

По информации областного методического киновидеоцентра, детскую аудиторию зрителей в кинозале "На Рижской" ждет встреча с пернатыми героями мультфильма «Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 6+). Это красочная история о приключениях маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик отстает от своей стаи и не улетает на юг. Рыжик уговаривает нового друга показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. На пути туда им придется преодолеть немало трудностей.

Зрителей 16+ областной киновидеоцентр приглашает на просмотр новой отечественной комедии «Каникулы президента». Главный герой киноленты однажды решает отправиться на заслуженный отдых в Крым в гордом одиночестве. Однако отпуск проходит не так спокойно, как ему хотелось бы.

Также в рамках "Семейных четвергов" в мае саратовцы смогут увидеть фильмы "Дорога на Берлин" (3 мая), "Рябиновый вальс" (10 мая), "Опасные каникулы" (31 мая).

Кроме того, областным киновидеоцентром будут организованы выездные кинопоказы в районных Домах культуры.

Фото https://i.ytimg.com