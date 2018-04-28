В Воскресенском районе задержаны дачные воры
В совершении преступлений подозреваются двое жителей Саратова.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, за одну ночь злоумышленники совершили кражи из четырех дач, расположенных в поселке Чардым. Трофеями воров стали обогреватели, бытовая и садовая техника, надувная лодка. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, около 100 тысяч рублей.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных.
Мероприятия по задержанию фигурантов проводились при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.
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