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Жителей города приглашают на литературно-музыкальный вечер «Славим великий подвиг»

Новости / Культура
Жителей города приглашают на литературно-музыкальный вечер «Славим великий подвиг»


Мероприятия состоится 3 мая в 15:00 в Областной универсальной научной библиотеке.

По информации организаторов, посетителей ждет выступление оперной студии «Бельканто» и вокального ансамбля «Вера, надежда, любовь» Городского Дома культуры национального творчества (художественный руководитель – Алла Бабенко).

В исполнении коллективов прозвучат песни о Великой Отечественной войне, которые, по-прежнему, волнуют души ветеранов и любимы людьми сегодняшнего поколения. Среди них «Соловьи», «Хотят ли русские войны?», «Довоенное танго», «Мой милый, если б не было войны», «Ах, эти тучи в голубом», «В парке у Мамаева кургана», «Березы», «День Победы» и многие другие.

Будут также исполнены стихотворения Р. Рождественского, Б. Слуцкого, В. Высоцкого, Э. Асадова, М. Ножкина, Н. Палькина.

Фото http://saratov-news.net