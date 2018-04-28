Жителей города приглашают на литературно-музыкальный вечер «Славим великий подвиг»
Мероприятия состоится 3 мая в 15:00 в Областной универсальной научной библиотеке.
По информации организаторов, посетителей ждет выступление оперной студии «Бельканто» и вокального ансамбля «Вера, надежда, любовь» Городского Дома культуры национального творчества (художественный руководитель – Алла Бабенко).
В исполнении коллективов прозвучат песни о Великой Отечественной войне, которые, по-прежнему, волнуют души ветеранов и любимы людьми сегодняшнего поколения. Среди них «Соловьи», «Хотят ли русские войны?», «Довоенное танго», «Мой милый, если б не было войны», «Ах, эти тучи в голубом», «В парке у Мамаева кургана», «Березы», «День Победы» и многие другие.
Будут также исполнены стихотворения Р. Рождественского, Б. Слуцкого, В. Высоцкого, Э. Асадова, М. Ножкина, Н. Палькина.
Фото http://saratov-news.net