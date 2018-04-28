Саратовец обвиняется в убийстве сожительницы
В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 27 апреля днем в своей квартире на 1-ой Беговой между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта обвиняемый нанес женщине множественные удары ножом в область спины, шеи и лица. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.
В тот же день злоумышленник был задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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