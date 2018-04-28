Футболисты СГУ выиграли все три матча на турнире в Саратове

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В соревнования приняли участие четыре команды. Соперниками футболистом Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского стали команды Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань), Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского (Симферополь). Им предстояли встречи по круговой системе.Команда СГУ, которая до начала мини-турнира занимал третье место в первенстве НСФЛ, изначально считалась фаворитом турнира и в итоге этот статус оправдала, одержав победу во всех трех матчах. В стартовой игре с КФУ хозяева были на голову выше соперников и победили со счетом 4:0. Команды ПГАФКСиТ и ЮФУ повержены с одинаковым счетом 2:1.Лучшим игроком турнира был признан нападающий Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Андрей Суровцев.По информации пресс-службы СФК СГУ, после выдающейся серии из 6 побед подряд футболисты СГУ догнали в турнирной таблице КубГУ и сохранили интригу в чемпионской гонке сезона. Показатели у команд почти идентичны вплоть до разницы забитых и пропущенных мячей. Однако кубанцы опережают соперника за счёт победы в личной встрече. Все решится на финальном турнире в Смоленске 23-25 мая.Фото https://uanos.com