Два педагога из Татищевского района стали лауреатами педагогического конкурса «Серафимовский учитель»
Подведение итогов состоялось в просветительском центре Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря (с. Дивеево, Нижегородская область).
По информации аппарата главного федерального инспектора по Саратовской области, педагогический конкурс проводится среди работников образовательных организаций. Целью его проведения является поддержка и поощрение педагогов, эффективно работающих в сфере духовно-нравственного просвещения, повышение их общественного статуса, популяризация лучших достижений, содействие формированию духовно и культурно насыщенной среды, способствующей нравственному становлению детей и молодежи.
В этом учебном году конкурс прошел в двенадцатый раз. Впервые поступили заявки из Беларуси, Украины, Приморского края, Белгородской, Кемеровской, Липецкой, Псковской, Тверской и Волгоградской областей. На мероприятие в Дивеево приехали участники из многих регионов России, в том числе Саратовской области, а также из Белоруссии и Литвы.
В числе лауреатов - учитель основ православной культуры, музыки МОУ «СОШ с. Широкое» Татищевского района Анжела Игнатьева и учитель русского языка и литературы МОУ «Основная общеобразовательная школа с.Большая Федоровка» Татищевского района Елена Потапова. Поощрительный приз получила учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ пос. Учебный Ершовского района Саратовской области» Елена Малянова.
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