В Саратовской области продолжается социальный проект "Школа современной бабушки"

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Его реализуют "серебряные волонтеры" центра социального обслуживания населения г.Саратова.По информации министерства социального развития области, "Школа современных бабушек" - это психолого-педагогические курсы для тех бабушек и дедушек, которые хотят стать более продвинутыми в вопросах взаимоотношений с внуками. Пенсионеры активно осваивают привычные для молодежи информационные технологии: скайп, блог, различные мессенджеры и социальные сети, участвуют в различных творческих мастер-классах, часто вместе со своими внуками.В этот раз активные и творческие пенсионеры в мастерской Школы гончарного искусства "Колокол" осваивали гончарный круг и учились работать в технике пласта, создавали из глины кружевные тарелки.Теперь пожилые граждане благодаря полученным в творческих мастерских знаниям смогут научить работать с глиной не только своих внуков и внучек, но и подопечных детских социозащитных учреждений области.Фото https://opt-226598.ssl.1c-bitrix-cdn.ru