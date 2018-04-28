28 апреля 2018 16:26 СУББОТА
Новости
14:19 | 28 апреля
Жителей города приглашают на литературно-музыкальный вечер «Славим великий подвиг»
13:26 | 28 апреля
Саратовец обвиняется в убийстве сожительницы
12:33 | 28 апреля
Футболисты СГУ выиграли все три матча на турнире в Саратове
11:38 | 28 апреля
Из горящей многоэтажки в Энгельсе эвакуировали 49 человек
10:47 | 28 апреля
Два педагога из Татищевского района стали лауреатами педагогического конкурса «Серафимовский учитель»
09:54 | 28 апреля
В Саратовской области продолжается социальный проект "Школа современной бабушки"
09:00 | 28 апреля
Школьники совершат туристическую поездку в "Поезде на Сталинград"
20:15 | 27 апреля
ЗАУБЕР Машинери: производство продукции для обработки стекла европейского качества
16:39 | 27 апреля
Директора ООО в Советском районе будут судить за невыплату зарплаты работникам
15:59 | 27 апреля
В майские праздники ветеранам будет предоставлен бесплатный проезд
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Школьники совершат туристическую поездку в "Поезде на Сталинград"

Новости
Школьники совершат туристическую поездку в "Поезде на Сталинград"


В пути следования в вагоне для школьников проведут интерактивные уроки, а экскурсии помогут им закрепить пройденный материал.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, 28 апреля и 12, 19 мая "Поезд на Сталинград" отправится по маршруту Саратов – Волгоград в рамках расширения проекта «Вагон знаний». Более 250 школьников совершат первое путешествие в таком составе.

Программа тура приурочена ко Дню Победы, в нее вошли обзорная экскурсия по Волгограду, экскурсия на Мамаев Курган, в музей "Память" и музей-панораму "Сталинградская битва".

Продажа билетов на "Поезд в Сталинград" открыта. С подробной информацией об условиях и ценах, контактами туроператоров можно ознакомиться на сайте rzd.ru.

Проект "Вагон знаний" реализуется АО "ФПК" с 2016 года. За это время в проекте приняли участие уже более 7 тысяч школьников. В рамках Российского инвестиционного форума в номинации "Лучшие практики социально-экономического развития" по итогам 2017 года туристический проект для школьников был признан одним из лучших.

Фото https://krivoe-zerkalo.ru