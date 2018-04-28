Школьники совершат туристическую поездку в "Поезде на Сталинград"

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, 28 апреля и 12, 19 мая "Поезд на Сталинград" отправится по маршруту Саратов – Волгоград в рамках расширения проекта «Вагон знаний». Более 250 школьников совершат первое путешествие в таком составе.Программа тура приурочена ко Дню Победы, в нее вошли обзорная экскурсия по Волгограду, экскурсия на Мамаев Курган, в музей "Память" и музей-панораму "Сталинградская битва".Продажа билетов на "Поезд в Сталинград" открыта. С подробной информацией об условиях и ценах, контактами туроператоров можно ознакомиться на сайте rzd.ru.Проект "Вагон знаний" реализуется АО "ФПК" с 2016 года. За это время в проекте приняли участие уже более 7 тысяч школьников. В рамках Российского инвестиционного форума в номинации "Лучшие практики социально-экономического развития" по итогам 2017 года туристический проект для школьников был признан одним из лучших.Фото https://krivoe-zerkalo.ru