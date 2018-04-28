28 апреля 2018 07:18 СУББОТА
Новости
20:15 | 27 апреля
ЗАУБЕР Машинери: производство продукции для обработки стекла европейского качества
16:39 | 27 апреля
Директора ООО в Советском районе будут судить за невыплату зарплаты работникам
15:59 | 27 апреля
В майские праздники ветеранам будет предоставлен бесплатный проезд
15:00 | 27 апреля
Сегодня в областном краеведческом музее открывается выставка "Письма с фронта"
13:39 | 27 апреля
«Большие гастроли» в Саратове: пять вечеров с легендарной Табакеркой
12:35 | 27 апреля
Более тысячи мемориальных объектов приведут в порядок к 9 мая
11:48 | 27 апреля
В Балакове создан самодеятельный театр кукол
10:55 | 27 апреля
Саратовец хранил пистолет, якобы найденный в заброшенном доме
10:03 | 27 апреля
Американцы продлили срок действия программы EB-5 на 6 месяцев
09:10 | 27 апреля
Завод Viatti – взгляд изнутри
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

ЗАУБЕР Машинери: производство продукции для обработки стекла европейского качества

Новости
ЗАУБЕР Машинери: производство продукции для обработки стекла европейского качества

ЗАУБЕР Машинери (ZAUBER Machinery) – компания, вся деятельность которой целиком и полностью сосредоточена на обработке стекла. Поэтому в числе ее услуг и продуктов присутствуют решения для любого запроса покупателей, независимо от его сложности и специфики. Оборудование для механической и декоративной обработки, расходные материалы для станков, фурнитура для душевых кабин, ручной инструмент, насадки для него – это всего лишь беглый, поверхностный осмотр каталога продуктов компании.

ЗАУБЕР Машинери одновременно работает в трех направлениях:

* реализует в России профессиональный инструмент и оборудование для стекольного производства от известных мировых брендов: BOHLE (Германия), TOYO (Япония), RBM (Италия) и др.;

* обеспечивает сервисное обслуживание фирменного оборудования в стекольных мастерских – для ручного инструмента и высокоточных станков с ЧПУ, что предусматривает оценку технического состояния, замену и ремонт основных узлов конструкции;

* выпускает собственную продукцию для обработки стекла и создания конструкций из него – шлифовальные и полировальные круги, алмазные круги и сверла, готовые комплекты фурнитуры для производства стеклянных душевых кабин.

В каждом из этих направлений компания добросовестно работает и постоянно развивается, но уникальным является третье направление – специфика обработки стекла и производства оборудования для него позволяет выходить на рынок ограниченному количеству производителей. В своем большинстве – это именитые компании из Европы, продукция которых настолько же качественна, насколько и дорога.

А стоимость подобной продукции становится решающим фактором в ряде вопросов. Например, производители сантехнического оборудования вынуждены выбирать – либо ориентироваться на качество и приобретать дорогие комплектующие, что неизменно повлечет за собой повышение стоимости, либо использовать китайские no-name товары, но устанавливать конкурентную цену своих изделий. Собственное производство бренда ZAUBER в корне меняет ситуацию.

Ответственность и внимание к деталям

Все продукты бренда минуют одинаковые этапы создания, первый из которых – разработка и создание технической документации для производства. Продукция выпускается в Китае на профессиональном оборудовании (на подобном изготавливают инструмент для обработки стекла и работы с ним известнейшие мировые компании). Сочетание оригинальных характеристик и снижение себестоимости за счет делегирования этих задач в Китай позволяет добиться желаемого результата – получить товары, характеристики которых соответствуют европейским образцам, а стоимость – заметно ниже.

В производственном процессе находится место не только практичным решениям – компания ЗАУБЕР уделяет внимание внешнему виду своей продукции. В случае со шлифовальными кругами это не заметно, а для душевой фурнитуры – предельно важно. Над дизайном и конструкцией всего ассортиментного ряда внимательно работают, добиваясь ее полной эргономичности, снижения размеров и веса при одновременном повышении несущей способности. Номенклатура продукции включает ряд позиций с различными параметрами, позволяющую работать со стеклом различной толщины и структуры, добиваясь необходимого баланса функциональности и практичности.

Решения, которые предлагает компания ZAUBER Machinery, позволяют продлить эксплуатационный срок оборудования, повысить его функциональные возможности и расширить производственные возможности. Zm-tools.ru – гарантия успеха и развития вашего дела.