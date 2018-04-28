ЗАУБЕР Машинери: производство продукции для обработки стекла европейского качества
ЗАУБЕР Машинери (ZAUBER Machinery) – компания, вся деятельность которой целиком и полностью сосредоточена на обработке стекла. Поэтому в числе ее услуг и продуктов присутствуют решения для любого запроса покупателей, независимо от его сложности и специфики. Оборудование для механической и декоративной обработки, расходные материалы для станков, фурнитура для душевых кабин, ручной инструмент, насадки для него – это всего лишь беглый, поверхностный осмотр каталога продуктов компании.
ЗАУБЕР Машинери одновременно работает в трех направлениях:
* реализует в России профессиональный инструмент и оборудование для стекольного производства от известных мировых брендов: BOHLE (Германия), TOYO (Япония), RBM (Италия) и др.;
* обеспечивает сервисное обслуживание фирменного оборудования в стекольных мастерских – для ручного инструмента и высокоточных станков с ЧПУ, что предусматривает оценку технического состояния, замену и ремонт основных узлов конструкции;
* выпускает собственную продукцию для обработки стекла и создания конструкций из него – шлифовальные и полировальные круги, алмазные круги и сверла, готовые комплекты фурнитуры для производства стеклянных душевых кабин.
В каждом из этих направлений компания добросовестно работает и постоянно развивается, но уникальным является третье направление – специфика обработки стекла и производства оборудования для него позволяет выходить на рынок ограниченному количеству производителей. В своем большинстве – это именитые компании из Европы, продукция которых настолько же качественна, насколько и дорога.
А стоимость подобной продукции становится решающим фактором в ряде вопросов. Например, производители сантехнического оборудования вынуждены выбирать – либо ориентироваться на качество и приобретать дорогие комплектующие, что неизменно повлечет за собой повышение стоимости, либо использовать китайские no-name товары, но устанавливать конкурентную цену своих изделий. Собственное производство бренда ZAUBER в корне меняет ситуацию.
Ответственность и внимание к деталям
Все продукты бренда минуют одинаковые этапы создания, первый из которых – разработка и создание технической документации для производства. Продукция выпускается в Китае на профессиональном оборудовании (на подобном изготавливают инструмент для обработки стекла и работы с ним известнейшие мировые компании). Сочетание оригинальных характеристик и снижение себестоимости за счет делегирования этих задач в Китай позволяет добиться желаемого результата – получить товары, характеристики которых соответствуют европейским образцам, а стоимость – заметно ниже.
В производственном процессе находится место не только практичным решениям – компания ЗАУБЕР уделяет внимание внешнему виду своей продукции. В случае со шлифовальными кругами это не заметно, а для душевой фурнитуры – предельно важно. Над дизайном и конструкцией всего ассортиментного ряда внимательно работают, добиваясь ее полной эргономичности, снижения размеров и веса при одновременном повышении несущей способности. Номенклатура продукции включает ряд позиций с различными параметрами, позволяющую работать со стеклом различной толщины и структуры, добиваясь необходимого баланса функциональности и практичности.
Решения, которые предлагает компания ZAUBER Machinery, позволяют продлить эксплуатационный срок оборудования, повысить его функциональные возможности и расширить производственные возможности. Zm-tools.ru – гарантия успеха и развития вашего дела.