ЗАУБЕР Машинери: производство продукции для обработки стекла европейского качества

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ЗАУБЕР Машинери одновременно работает в трех направлениях:* реализует в России профессиональный инструмент и оборудование для стекольного производства от известных мировых брендов: BOHLE (Германия), TOYO (Япония), RBM (Италия) и др.;* обеспечивает сервисное обслуживание фирменного оборудования в стекольных мастерских – для ручного инструмента и высокоточных станков с ЧПУ, что предусматривает оценку технического состояния, замену и ремонт основных узлов конструкции;* выпускает собственную продукцию для обработки стекла и создания конструкций из него – шлифовальные и полировальные круги, алмазные круги и сверла, готовые комплекты фурнитуры для производства стеклянных душевых кабин.В каждом из этих направлений компания добросовестно работает и постоянно развивается, но уникальным является третье направление – специфика обработки стекла и производства оборудования для него позволяет выходить на рынок ограниченному количеству производителей. В своем большинстве – это именитые компании из Европы, продукция которых настолько же качественна, насколько и дорога.А стоимость подобной продукции становится решающим фактором в ряде вопросов. Например, производители сантехнического оборудования вынуждены выбирать – либо ориентироваться на качество и приобретать дорогие комплектующие, что неизменно повлечет за собой повышение стоимости, либо использовать китайские no-name товары, но устанавливать конкурентную цену своих изделий. Собственное производство бренда ZAUBER в корне меняет ситуацию.Ответственность и внимание к деталямВсе продукты бренда минуют одинаковые этапы создания, первый из которых – разработка и создание технической документации для производства. Продукция выпускается в Китае на профессиональном оборудовании (на подобном изготавливают инструмент для обработки стекла и работы с ним известнейшие мировые компании). Сочетание оригинальных характеристик и снижение себестоимости за счет делегирования этих задач в Китай позволяет добиться желаемого результата – получить товары, характеристики которых соответствуют европейским образцам, а стоимость – заметно ниже.В производственном процессе находится место не только практичным решениям – компания ЗАУБЕР уделяет внимание внешнему виду своей продукции. В случае со шлифовальными кругами это не заметно, а для душевой фурнитуры – предельно важно. Над дизайном и конструкцией всего ассортиментного ряда внимательно работают, добиваясь ее полной эргономичности, снижения размеров и веса при одновременном повышении несущей способности. Номенклатура продукции включает ряд позиций с различными параметрами, позволяющую работать со стеклом различной толщины и структуры, добиваясь необходимого баланса функциональности и практичности.Решения, которые предлагает компания ZAUBER Machinery, позволяют продлить эксплуатационный срок оборудования, повысить его функциональные возможности и расширить производственные возможности. Zm-tools.ru – гарантия успеха и развития вашего дела.