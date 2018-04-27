27 апреля 2018 20:17 ПЯТНИЦА
Новости
16:39 | 27 апреля
Директора ООО в Советском районе будут судить за невыплату зарплаты работникам
15:59 | 27 апреля
В майские праздники ветеранам будет предоставлен бесплатный проезд
15:00 | 27 апреля
Сегодня в областном краеведческом музее открывается выставка "Письма с фронта"
13:39 | 27 апреля
«Большие гастроли» в Саратове: пять вечеров с легендарной Табакеркой
12:35 | 27 апреля
Более тысячи мемориальных объектов приведут в порядок к 9 мая
11:48 | 27 апреля
В Балакове создан самодеятельный театр кукол
10:55 | 27 апреля
Саратовец хранил пистолет, якобы найденный в заброшенном доме
10:03 | 27 апреля
Американцы продлили срок действия программы EB-5 на 6 месяцев
09:10 | 27 апреля
Завод Viatti – взгляд изнутри
18:00 | 26 апреля
В канун Всемирного дня охраны труда на новосибирской «Балтике» будет работать «Патруль безопасности»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Директора ООО в Советском районе будут судить за невыплату зарплаты работникам

Новости
Директора ООО в Советском районе будут судить за невыплату зарплаты работникам

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одного из ООО, обвиняемого в (полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенных из иной личной заинтересованности работодателем).

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2016 года директор Общества, расположенного на территории Советского района, не выплачивал заработную плату тринадцати работникам. Противоправные действия обвиняемого привели к образованию задолженности перед указанными работниками в сумме свыше 480 тысяч рублей. При этом фактически возможность погашения задолженности перед сотрудниками у юридического лица имелась.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры Советского района в порядке статьи 37 УПК РФ.

В ходе следствия бывший директор полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Благодаря предпринятым следователями мерам, задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.