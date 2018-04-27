Директора ООО в Советском районе будут судить за невыплату зарплаты работникам
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одного из ООО, обвиняемого в (полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенных из иной личной заинтересованности работодателем).
По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2016 года директор Общества, расположенного на территории Советского района, не выплачивал заработную плату тринадцати работникам. Противоправные действия обвиняемого привели к образованию задолженности перед указанными работниками в сумме свыше 480 тысяч рублей. При этом фактически возможность погашения задолженности перед сотрудниками у юридического лица имелась.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры Советского района в порядке статьи 37 УПК РФ.
В ходе следствия бывший директор полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Благодаря предпринятым следователями мерам, задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.