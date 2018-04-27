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В майские праздники ветеранам будет предоставлен бесплатный проезд

Новости


В майские праздники - в день Весны и Труда и День Победы - в период с 1 по 9 мая для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также сопровождающих их лиц, во всех подразделениях АО «СарАвтовокзал» будет организовано предоставление бесплатного проезда на автобусах, выполняющих рейсы по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Это касается как пригородных маршрутов области (например, Саратов-Дубки, Саратов –Нееловка), так и междугородних сообщений (например, Саратов-Петровск, Саратов-Калининск).

Совершить поездку бесплатно можно будет в Самару, Волгоград и Москву, воспользовавшись межрегиональным маршрутом регулярных перевозок.

Для этого гражданам нужно подойти к кассе с соответствующим удостоверением и получить билет за «нулевую цену».