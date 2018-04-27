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Сегодня в областном краеведческом музее открывается выставка "Письма с фронта"

Новости
Сегодня в областном краеведческом музее открывается выставка "Письма с фронта"

В Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Письма с фронта», посвящённой Дню Победы.

В экспозиции представлены письма Василия Петровича Савина, участника Великой Отечественной войны, офицера-артиллериста, позже штабного работника, написанные им с июня 1941 по февраль 1946 г. Зое Григорьевне Кац. Также можно будет увидеть фотографии военных лет из семейного архива В. П. Савина и З. Г. Кац, боевые награды и документы Василия Петровича. Копии архивных документов, предоставленные В. И. Кацем и Институтом аграрных проблем РАН, позволяют проследить боевой путь 283-й стрелковой дивизии, в артиллерийском полку которой сражался В.П. Савин, и трудовой путь Василия Петровича и Зои Григорьевны до и после войны.

Выставку дополняет реконструкция интерьера землянки, дающая наглядное представление о фронтовом быте и обстановке, в которой бойцы писали письма домой.