Сегодня в областном краеведческом музее открывается выставка "Письма с фронта"

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В экспозиции представлены письма Василия Петровича Савина, участника Великой Отечественной войны, офицера-артиллериста, позже штабного работника, написанные им с июня 1941 по февраль 1946 г. Зое Григорьевне Кац. Также можно будет увидеть фотографии военных лет из семейного архива В. П. Савина и З. Г. Кац, боевые награды и документы Василия Петровича. Копии архивных документов, предоставленные В. И. Кацем и Институтом аграрных проблем РАН, позволяют проследить боевой путь 283-й стрелковой дивизии, в артиллерийском полку которой сражался В.П. Савин, и трудовой путь Василия Петровича и Зои Григорьевны до и после войны.Выставку дополняет реконструкция интерьера землянки, дающая наглядное представление о фронтовом быте и обстановке, в которой бойцы писали письма домой.