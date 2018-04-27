«Большие гастроли» в Саратове: пять вечеров с легендарной Табакеркой

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Они стали возможными благодаря одноименной федеральной программе, которую реализует Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности при министерстве культуры России.Директор знаменитой Табакерки Александр Стульнев сообщил на пресс-конференции, что афиша саратовских гастролей формировалась так, чтобы зрители получили представление о разных режиссерах, которые ставят в театре Олега Табакова.Аншлаги на каждом из привезенных спектаклей показали, что зрители отнеслись к гастролям легендарной Табакерки с большим интересом и вниманием.В первые два вечера столичные гости представили на Большой сцене саратовской Академдрамы премьеру текущего сезона – спектакль Евгения Писарева «Кинастон». Историю английского актера Эдварда Кинастона, блиставшего в женских ролях в шекспировских трагедиях и комедиях, а затем вынужденного полностью изменить свою жизнь и начать играть мужские роли, написал американский драматург, сценарист Джеффри Хэтчер.Чтобы передать силу воздействия, которую на публику оказывает Максим Матвеев в роли звезды лондонских театральных подмостков, нужно тщательно потрудиться над выбором точных слов. Они роятся в голове, как многочисленные зрители вокруг Кинастона. Поклонники, окружающие Эдварда, пребывают в каком-то экстатическом восторге. Он же, изящный, ломкий, женственный (данность, которой научили с детства), доволен такой реакцией публики. Удовлетворенность жизнью Кинастон черпает от сцены. Зависимость от профессии для него – почти клинического свойства.Изящная, ломкая, исчерпывающе достоверная пластика Дездемоны-Кинастона в исполнении Матвеева на фоне «фальшивого» звучания образа, которое диктовалось условиями театра 17-века, действует магнетически. Ты полностью погружаешься в происходящее на сцене, будто шаг в шаг следуешь за Кинастоном.Спектакль очень зрелищный, в чем-то даже провокационный. Контрастом финалу из постановки «Отелло», в котором Дездемона в изображении Кинастона сногосшибательна своим изяществом и болезненной ломкостью, подана натуралистичная сцена в кабаке. В ряженом существе, в которое превращается Кинастон, нет и намека на тонкую, чувственную, яркую и в то же время сдержанную героиню Шекспира. В кабацкой певичке такое отчаянное пьяное горе, что становится больно до слез. А как красива сцена объяснения Эдварда и Марии! Кажется, ты ощущаешь перерождение Кинастона и физиологически, и психологически.Принцип контраста присутствует и в костюмах. Элегантность нарядов Кинастона с одной стороны, пафосные костюмы короля и утрированно комичные парики придворной публики – с другой. Художник по костюмам мастерски подчеркивает драматизм происходящих с Кинастоном событий. Ключевые из них связаны не только с указом Карла II. Они кроются в отношении зрительской толпы к кумиру. Только что подарившая громовые аплодисменты, через минуту она готова растерзать в попытках удостовериться, что перед ней не женщина, а мужчина в дамской роли. Или попросту забыть...На контраст «работает» и мощная конструкция-трансформер, составляющий основу сценографии спектакля. Подвешенный на цепях квадрат, сверкающий шестнадцатью ослепительными софитами, на наших глазах из сцены превращается в стену дома, в королевские покои, убогое временное жилище Эдварда. Софиты бьют в пол, и в большинстве сцен их невидно. Слава, успех, такие желанные составляющие актерской профессии, в этом спектакле оказываются ее изнанкой, словно выпадают в осадок. На коне же – каторжный труд, скорое забвение, воспринимающееся как безумное горе, и разъедающая душу ревность к коллегам. Браво, режиссер Евгений Писарев!23 апреля Театр Олега Табакова представил в Саратове «Волки и овцы» А.Н.Островского в постановке Константина Богомолова.Чего-чего, но академического спектакля по классическому произведению вы не увидите, – словно дает установку зрителю Константин Юрьевич. Пиетет перед классикой в постановках Богомолова уступает дерзкому соавторству и умению режиссера на основе хрестоматийного сюжета вскрыть такие залежи смыслов, что диву даешься. «Волки и овцы» не исключение. Автору этих строк после просмотра спектакля вспомнились строки из стихотворения Осипа Мандельштама «Сусальным золотом горят...» Помните: «В кустах игрушечные волки глазами страшными глядят»? По моему мнению, возьмись Константин Богомолов поставить спектакль на основе этого стихотворения, «Волки и овцы» тоже бы получились. И для иносказательной концепции режиссера Осип Мандельштам с, на первый взгляд, рождественской историей подошел бы даже больше, чем Александр Островский.От пьесы Богомолову нужна только фабула, на основе которой он создает историю с достаточно условными людьми. Скорее это маски, в которые превратил живых людей мир холодного расчета. По своей сути они все – волчьи натуры. У каждого своя страсть, к которой они движутся целеустремленно и... бесстрастно. Меропия Мурзавецкая в исполнении Розы Хайруллиной миниатюрна, «закована» в черное платье в пол. За фасадом ее благотворительности на самом деле скрывается мздоимство. В ровном тихом голосе властной помещицы слышится угнетающая окружающих власть такой силы, что мурашки бегут по коже. Евлампия Купавина (Дарья Мороз) если и ищет любви, то плотской. Душу никому не открывает. Еле уловимая усмешка, с которой она общается с Мурзавецкой, деловитый тон после садомазо-утех с Вуколом Чугуновым выдают в ней человека, никому не открывающего душу, да и неспособного на это. Блистательно играет Глафиру Алексеевну Аня Чиповская. Сколько оттенков эмоций в одной фразе способна передать эта чудесная актриса — восторг! В сцене обольщения богатого барина Лыняева (Павел Ильин) юная красивая хищница разминается как боксер перед боем. Ее решительное стремление уйти из-под теткиного гнета сокрушает все преграды на пути, и добившись своего, своим ледяным тоном и неподвижной статью она становится копией Купавиной и Мурзавецкой.Под стать представительницам «слабого пола» (в свете трактовки Богомоловым данных образов кавычки добавляют иронии) – мужчины. Вукола Чугунова артист Александр Фисенко играет человеком несложного мироощущения. Главная цель его жизни – заработать денег любым способом. Поэтому циник Чугунов с готовностью становится «поверенным» и Мурзавецкой, и Купавиной. Сильное впечатление производит Василий Беркутов в исполнении Сергея Угрюмова – человек со взглядом-прицелом и обманно-доброжелательной улыбкой. В губернский город он приезжает победителем, по-хозяйски озвучивая свои финансовые цели. Это хозяин жизни, не ведающий отказа. Главным ресурсом, позволяющим Беркутову брать власть над людьми, служит информированность его понимание: всех и все можно купить. Виртуозно проведен диалог Мурзавецкой и Беркутова. Снисходительно улыбаясь друг другу, не повышая тона в разговоре, на деле в демонстрации своих волчьих натур они рвутся напролом. «Ты матерый, спору нет... Решай свои дела, мы не против. И уезжай», – читается в глазах Меропы Давыдовны.В «Волках и овцах» версии Константина Богомолова – две живые души. Аполлон Мурзавецкий и его собака Тамерлан. Верного друга Аполлоши на непостижимо щемящей ноте играет актриса Яна Сексте. Тамерлан так разительно выбивается своей чистотой и преданностью из толпы фальшивых людишек, что как раз пес Мурзавецкого и кажется условным псом. В нем больше человеческого, чем в окружающих двуногих особях. Поэтому и самой Меропии снится, исполняя в ее ночных кошмарах самые неожиданные роли; и в переживаниях за хозяина пьянеет больше, чем племянник Мурзавецкой. Тот же, несчастный, с выхолощенной душой, без устали и с выдумкой заполняет свою жуткую пустоту алкоголем. Аполлон Мурзавецкий болен «раком тупой безнадеги», и стадия заболевания – терминальная. Актер Дмитрий Куличков создал очень глубокий образ.Спектакль наводит зрителя на догадки, что светлого будущего ждать не стоит, если оказаться во власти «волков». Message от режиссера страшен. В нем и «вещая печаль», и «неживого небосвода всегда смеющийся хрусталь». Островский оставил дневниковую запись: "Просветлеет. Разгонит шушеру. Тогда и мы пойдем туда, где послужим делу". Разгонит ли? Ответ на этот вопрос Константин Богомолов оставляет на откуп зрителю.24 апреля состоялся показ спектакля Александра Марина «Брак 2.0». Идея постановки по ранним произведениям А.П.Чехова принадлежит Олегу Павловичу Табакову.Сказать, что режиссер своей постановкой представил нам непривычного Чехова, не сказать ничего. По признанию Марина, во время работы над «Браком 2.0» он не единожды пересматривал фильм «Свадьба» 1944 года с Фаиной Раневской, Алексеем Грибовым, Эрастом Гариным, Зоей Федоровой. И это подстегнуло постановщика к созданию нового высказывания на основе известного чеховского рассказа. Помимо «Свадьбы» в спектакль вошли пьеса «Предложение» и рассказы «Брак через 10–15 лет» и «По-американски».Саратовцы увидели гротескное полотно, в котором ведущие партии о своих матримониальных мечтах исполняют женщины. Хулиганистой амазонкой стремится к цели невеста в исполнении Яны Сексте. Мужчина для этой девы, коротающей одиночество в компании планшета, изначально является жертвой. Она тигрицей бросается на незнакомца, будь то брачный агент или жених. Уморительна Наталья Степановна в «Предложении». Угловатая и суетливая хозяйка-спорщица, узнав о цели соседа-визитера, невеста на наших глазах превращается в грацию и прелестницу, продолжая препирательства с женихом уже элегантно и кокетливо. Параллельно с диалогами актриса Алена Лаптева разыгрывает целую пантомиму. Завоевание обручального кольца – законченная фееричная миниатюра.Невесты в водевилях Чехова, какими они показаны в спектакле Александра Марина, одержимы мечтой выйти замуж. Героини пребывают в крайней эмоциональной возбужденности. И, видится, не только эмоциональной. В постановке нет места романтическим чувствам, цель – заключить брак. С кем бы то ни было. Во что бы то ни стало.Движется ли параллельно внешней канве действия, бурлящего событиями, «подводное течение» щемящей чеховской грусти? Каждый увидит по-своему.В финальный вечер Больших гастролей на сцене театра драмы имени И.А.Слонова «открылась» «Школа жен». «Высокую комедию», написанную Жаном Батистом Мольером в 1662 году, для «Табакерки» перевел поэт Дмитрий Быков. И сделал это со свойственной ему изящной простотой. В этом ключе режиссер Александр Хухлин и поставил историю немолодого буржуа Арнольфа, который вывел формулу идеальной жены и попытался апробировать ее на бедной деревенской девочке.Александр Семчев изображает господина де ла Суша человеком, заботливо воплощающим свою идею в жизнь. Он бесконечно уверен в своей правоте, что точно отражено в сценографии. Двери и стены дома обозначены коваными тяжелыми решетками. За ними воспитанница Арнольфа Агнеса строчит на швейной машинке бесконечные белоснежные рубашки. Даже лестничные пролеты между этажами появляются только в тех случаях, когда ла Суш вызывает Агнессу для беседы. Несмотря на обилие «менторских» диалогов, в спектакле ни намека на скуку и «музейность» – верную спутницу пьес эпохи классицизма. «Школа жен» Александра Хухлина, напротив, полна динамики. В первую очередь в этом заслуга Александра Семчева. В постановке много прекрасных актерских работ, но «мсье Пень» устраивает со зрителями целый пинг-понг эмоциями, вовлекая зал в действие. Ла Суш далеко не недотепа. Он бесконечно обаятелен в сценах с Агнесой. С решимостью рыцаря бросает вызов судьбе, пытаясь до конца бороться за невесту. Нетерпеливо пресекает Кризальда, смешно мимикрируя на его напутствия. Формулу идеального брака мсье Арнольфа воспринимаешь вполне жизнеспособной. И даже сопереживаешь, когда молодежь устраивает против незадачливого буржуа целый заговор. В чем вина незадачливого жениха? В непонимании, что осчастливить против воли нельзя? Но в этом заключается его своеобразная гармония. И в легкой печали, но верный себе, он гордо уходит шить очередную белоснежную рубашку.Большие гастроли Московского театра Олега Табакова завершены, но программа – в действии. По заверению ее руководителей, саратовцам предстоит еще немало незабываемых театральных встреч. Ждем с нетерпением.Автор Елена Маркелова