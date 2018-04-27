Американцы продлили срок действия программы EB-5 на 6 месяцев
Стало известно о продлении в США программы получения визы EB-5 до 30 сентября 2018 года.
Программа предоставляет возможность иностранным гражданам в будущем получить за инвестиции грин-карту и паспорт США. Основная цель действия программы – привлечь инвесторов из других государств для финансирования важных инфраструктурных проектов на территории Штатов (постройки доступного жилья или развития инфраструктуры отдаленных регионов). EB-5 – временная программа, ее регулярно продлевает Конгресс США: как правило, этот срок составляет 3-5 лет, но в последнее время он сокращен от 1 недели до 9 месяцев.
Для того чтобы претендовать на оформление визы EB-5, необходимо выполнить несколько условий. Важно быть не только состоятельным человеком, имея минимум $200 тыс. дохода за каждый из двух последних лет или $1 млн на банковском счете, но и суметь доказать легальность происхождения этих средств. Далее следует выполнить инвестиционное обязательство: вложить от $500 тысяч через региональный центр, либо в предприятие в «проблемном» регионе, или инвестировать в новую компанию от $1 млн. Также должно быть создано не менее 10 рабочих мест для американцев.