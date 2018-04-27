27 апреля 2018 20:17 ПЯТНИЦА
Новости
16:39 | 27 апреля
Директора ООО в Советском районе будут судить за невыплату зарплаты работникам
15:59 | 27 апреля
В майские праздники ветеранам будет предоставлен бесплатный проезд
15:00 | 27 апреля
Сегодня в областном краеведческом музее открывается выставка "Письма с фронта"
13:39 | 27 апреля
«Большие гастроли» в Саратове: пять вечеров с легендарной Табакеркой
12:35 | 27 апреля
Более тысячи мемориальных объектов приведут в порядок к 9 мая
11:48 | 27 апреля
В Балакове создан самодеятельный театр кукол
10:55 | 27 апреля
Саратовец хранил пистолет, якобы найденный в заброшенном доме
10:03 | 27 апреля
Американцы продлили срок действия программы EB-5 на 6 месяцев
09:10 | 27 апреля
Завод Viatti – взгляд изнутри
18:00 | 26 апреля
В канун Всемирного дня охраны труда на новосибирской «Балтике» будет работать «Патруль безопасности»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Американцы продлили срок действия программы EB-5 на 6 месяцев

Новости
Американцы продлили срок действия программы EB-5 на 6 месяцев


Стало известно о продлении в США программы получения визы EB-5 до 30 сентября 2018 года.

Программа предоставляет возможность иностранным гражданам в будущем получить за инвестиции грин-карту и паспорт США. Основная цель действия программы – привлечь инвесторов из других государств для финансирования важных инфраструктурных проектов на территории Штатов (постройки доступного жилья или развития инфраструктуры отдаленных регионов). EB-5 – временная программа, ее регулярно продлевает Конгресс США: как правило, этот срок составляет 3-5 лет, но в последнее время он сокращен от 1 недели до 9 месяцев.

Для того чтобы претендовать на оформление визы EB-5, необходимо выполнить несколько условий. Важно быть не только состоятельным человеком, имея минимум $200 тыс. дохода за каждый из двух последних лет или $1 млн на банковском счете, но и суметь доказать легальность происхождения этих средств. Далее следует выполнить инвестиционное обязательство: вложить от $500 тысяч через региональный центр, либо в предприятие в «проблемном» регионе, или инвестировать в новую компанию от $1 млн. Также должно быть создано не менее 10 рабочих мест для американцев.