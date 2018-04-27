В Балакове создан самодеятельный театр кукол
Воплощен в жизнь один из благотворительных проектов «Серебряных волонтеров» из Балакова.
Этот и другие проекты презентовала доброволец Галина Касякина на форуме волонтеров Южного и Приволжского федеральных округов.
По ее словам, реализации одной из инициатив способствовало получение гранта на проект по шитью кукол. Создание целой коллекции кукол и привело к появлению кукольного театра. Первые же постановки труппы получили резонанс и вызвали неподдельный интерес у жителей всего района.
В планах коллектива - отправиться в мае на свои первые гастроли по селам Балаковского района. Об этом сообщает министерство социального развития области.
Фото http://kstati.news