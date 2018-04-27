Саратовец хранил пистолет, якобы найденный в заброшенном доме
В отношении него возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии в Заводском районе задержан подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия.
При задержании у злоумышленника был обнаружен и изъят пистолет Макарова и два магазина с 12 патронами. 23-летний мужчина пояснил, что нашел оружие в одном из заброшенных домов.
Сообщается, что задержанный был ранее неоднократно судим.