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Саратовец хранил пистолет, якобы найденный в заброшенном доме

Новости
Саратовец хранил пистолет, якобы найденный в заброшенном доме


В отношении него возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии в Заводском районе задержан подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия.

При задержании у злоумышленника был обнаружен и изъят пистолет Макарова и два магазина с 12 патронами. 23-летний мужчина пояснил, что нашел оружие в одном из заброшенных домов.

Сообщается, что задержанный был ранее неоднократно судим.