27 апреля 2018 20:17 ПЯТНИЦА
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16:39 | 27 апреля
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15:59 | 27 апреля
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15:00 | 27 апреля
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13:39 | 27 апреля
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12:35 | 27 апреля
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11:48 | 27 апреля
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10:55 | 27 апреля
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10:03 | 27 апреля
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09:10 | 27 апреля
Завод Viatti – взгляд изнутри
18:00 | 26 апреля
В канун Всемирного дня охраны труда на новосибирской «Балтике» будет работать «Патруль безопасности»
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Завод Viatti – взгляд изнутри

Новости
Завод Viatti – взгляд изнутри


Шины Viatti отвечают необходимым международным стандартам в отношении шин, надежны, безопасны и качественны. Почему продукцию этого шинного бренда выбирают в качестве первичной комплектации известные автоконцерны, выясняло издание kolesa.ru.

Нижнекамскому шинному заводу, компании шинного бизнеса ПАО «Татнефть», в этом году исполняется 45 лет. Именно на территории ПАО «Нижнекамскшина» находится автоматизированная линия Viatti.

Завод шинного бренда Viatti поражает своими размерами - десятки тысяч квадратных метров производственных площадей. Здесь не только подготавливают фирменную резиновую смесь, изготавливают компоненты будущей шины, но и проводят комплекс испытаний на геометрию и баланс, а также проверку готового изделия на рентгеновской камере.

Шины Viatti поставляются в страны СНГ и в дальнее зарубежье. В планах развития бренда обновление к 2020 году модельного ряда. Суммарный же выпуск изделий под брендом Viatti к 2025 году должен вырасти до 6 млн. шин в год.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/kak-rozhdaetsya-bezopasnost-reportazh-s-shinnogo-zavoda-viatti