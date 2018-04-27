Завод Viatti – взгляд изнутри

просмотров: 103

Нижнекамскому шинному заводу, компании шинного бизнеса ПАО «Татнефть», в этом году исполняется 45 лет. Именно на территории ПАО «Нижнекамскшина» находится автоматизированная линия Viatti.Завод шинного бренда Viatti поражает своими размерами - десятки тысяч квадратных метров производственных площадей. Здесь не только подготавливают фирменную резиновую смесь, изготавливают компоненты будущей шины, но и проводят комплекс испытаний на геометрию и баланс, а также проверку готового изделия на рентгеновской камере.Шины Viatti поставляются в страны СНГ и в дальнее зарубежье. В планах развития бренда обновление к 2020 году модельного ряда. Суммарный же выпуск изделий под брендом Viatti к 2025 году должен вырасти до 6 млн. шин в год.