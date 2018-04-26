В канун Всемирного дня охраны труда на новосибирской «Балтике» будет работать «Патруль безопасности»

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На заводе «Балтика-Новосибирск» 27 апреля будет работать специальная оперативная группа «Патруль безопасности». В нее войдут руководители предприятия и ведущие специалисты всех подразделений. Задача патруля, действующего под девизом «Все для безопасности», уделить особое внимание соблюдению требований безопасности на рабочих местах. Самые продвинутые в сфере охраны труда работники предприятия, правильно ответившие на вопрос тематической викторины, получат призы.На заводе «Балтика-Новосибирск» в течение последних лет фиксируется положительная динамика снижения количества несчастных случаев. Как заявил Вячеслав Иванцов, ведущий специалист по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и гражданской обороне филиала «Балтика-Новосибирск», на заводе реализуются меры по совершенствованию культуры безопасности, формируется ответственное отношение сотрудников предприятия к вопросам безопасности не только на работе, но и за ее пределами. Достижение нулевого уровня несчастных случаев на производстве – одна из стратегических целей филиала «Балтики» в области охраны труда.