Более тысячи мемориальных объектов приведут в порядок к 9 мая

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В рамках подготовки к празднованию 73 годовщины Великой Победы органами местного самоуправления области планируется проведение более 2 двух тысяч мероприятий, в которых планируется участие порядка 600 тысяч человек.Как рассказал министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин на заседании областного организационного комитета «Победа», центральным и самым массовым событием во всех районах и городских округах области станет шествие «Бессмертного полка». В области запланированы и другие общероссийские акции, например, «Георгиевская ленточка», Рекорд Победы, «Свеча памяти».Кроме того, в каждом муниципальном образовании области в преддверии празднования Дня Победы ремонтируют и благоустраивают мемориальные объекты и воинские захоронения.По информации министерства по делам территориальных образований, в целом объекты воинской славы на территории области находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. По состоянию на сегодняшний день капитального ремонта требуют 30 объектов, косметического - 1081. В целом на ремонт мемориальных объектов в области планируется потратить порядка 6,5 млн рублей. В значительной части эти средства выделяются не в денежной форме, а в виде стройматериалов и работ, предоставляемых спонсорами, в роли которых выступают предприниматели, сельхозтоваропроизводители, депутаты, общественные объединения. Все работы планируется завершить к 9 мая.Фото http://serpregion.ru