На поезд Саратов – Анапа можно приобрести билеты по специальному тарифу

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Так, стоимость проезда из Саратова в Анапу в купейном вагоне составит1895 рублей, столько же пассажиры заплатят за обратный проезд. Билеты на поезда отправлением из Саратова предлагаются на даты с 26 мая по 30 июня (кроме 22 и 24 июня). Из Анапы по недорогим билетам можно уехать с 28 мая по 30 июня.Количество мест по специальным тарифам ограничено. Покупку можно совершить на сайте или в кассах.Поезд оправляется из Саратова по четным датам в 17:43 мск. Отправление из Волгограда по нечетным датам в 01:28, прибытие в Анапу по нечетным датам в 22:25. В пути его следования предусмотрены остановки на станциях Саратов-1, Петров Вал, Волгоград-1, Морозовская, Лихая, Ростов Главный. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.Фото https://s10.stc.all.kpcdn.net