26 апреля 2018 22:05 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 26 апреля
В канун Всемирного дня охраны труда на новосибирской «Балтике» будет работать «Патруль безопасности»
17:08 | 26 апреля
На поезд Саратов – Анапа можно приобрести билеты по специальному тарифу
16:19 | 26 апреля
Учреждения культуры области готовят обширную программу ко Дню Победы
15:27 | 26 апреля
Два человека погибли при пожаре в Новоузенском районе
14:36 | 26 апреля
"СГАУ-Саратов" проиграл ответный матч московскому "Спартаку"
13:47 | 26 апреля
Ветеринары Саратовской области полностью перешли на электронный документооборот
12:54 | 26 апреля
Индивидуальный 3D ортез для кисти руки разработали ученые СГТУ
12:00 | 26 апреля
Академопера готовит праздничные концерты "Победа. Одна на всех"
10:58 | 26 апреля
Отчитаться о полученных доходах можно до 3 мая
09:58 | 26 апреля
В преддверии ЧМ по футболу 2018 «Формация» представила дизайн бумажных стаканов
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

На поезд Саратов – Анапа можно приобрести билеты по специальному тарифу

Новости
На поезд Саратов – Анапа можно приобрести билеты по специальному тарифу


Приволжский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» предлагает пассажирам поезда № 526/525 сообщением Саратов – Волгоград – Анапа до 4 мая приобрести билеты по специальной цене.

Так, стоимость проезда из Саратова в Анапу в купейном вагоне составит1895 рублей, столько же пассажиры заплатят за обратный проезд. Билеты на поезда отправлением из Саратова предлагаются на даты с 26 мая по 30 июня (кроме 22 и 24 июня). Из Анапы по недорогим билетам можно уехать с 28 мая по 30 июня.

Количество мест по специальным тарифам ограничено. Покупку можно совершить на сайте или в кассах.

Поезд оправляется из Саратова по четным датам в 17:43 мск. Отправление из Волгограда по нечетным датам в 01:28, прибытие в Анапу по нечетным датам в 22:25. В пути его следования предусмотрены остановки на станциях Саратов-1, Петров Вал, Волгоград-1, Морозовская, Лихая, Ростов Главный. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

Фото https://s10.stc.all.kpcdn.net