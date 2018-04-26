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Учреждения культуры области готовят обширную программу ко Дню Победы

Новости / Культура
Учреждения культуры области готовят обширную программу ко Дню Победы


Посетителей ждут музеи, театры, библиотеки и Дома культуры.

По информации секретариата зампреда правительства области Валентины Гречушкиной, с 20 апреля специалисты музея Федина проводят тематические занятия для старшеклассников «Письма с фронта», «Детство, опаленное войной», «В тяжкий час земли родной…» и другие.

В историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» 27 апреля состоится презентация выставки «Маршируем в победном строю» к 75-летию Сталинградской битвы из собрания Музея-заповедника «Сталинградская битва» (г.Волгоград).4 мая откроется выставка «М.Н.Алексеев. О войне, о творчестве, о жизни», 7 мая состоится презентация выставки «Государственная граница Великой державы». А 9 мая в музее традиционно пройдет День открытых дверей.

Музеем краеведения 9 мая будет организована акция «Саратовец, помни», включающая костюмированные проходы по Набережной Космонавтов, раздачу флаеров с информацией о Саратовской области в годы Великой Отечественной войны, тематические экскурсии и викторины, интерактивный сюжет «Собери посылку на фронт» и показ военного кинофильма.

В библиотеках будут развернуты книжно-иллюстративные выставки, состоятся культурно-массовые мероприятия, краеведческие чтения, фестивали, конкурсы, часы громкого чтения, посвященные Великой Отечественной войне.

На открытых площадках и в клубных учреждениях муниципальных районов запланировано проведение свыше 1200 концертных выступлений творческих коллективов.

3 мая во Дворце культуры «Россия» состоится гала-концерт областного фестиваля патриотической песни «Победы негасимый свет», а 9 мая на пл.Ленина пройдет концертная программа творческих коллективов ДК «В шесть часов вечера после войны».

В мае пройдут спектакли «Завтра была война» в ТЮЗе им.Ю.П.Киселева, "Мой бедный Марат" в театре драмы имени И.А.Слонова и «А зори здесь тихие» в областном театре оперетты. в Вольском драматическом театресостоится концерт «Я к Вам травою прирасту».

8 мая в областной филармонии им.А.Шнитке пройдет концерт «Поклонимся великим тем годам…» оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд».

Фото https://www.visitalmaty.kz