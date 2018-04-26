Два человека погибли при пожаре в Новоузенском районе
ЧП произошло сегодня ночью в селе Радищево.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в 04 ч. 30 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном доме. Площадь пожара составила 124 кв.м.
В результате пожара погибли женщина 1972 года рождения и мужчина 1963 года рождения.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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