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"СГАУ-Саратов" проиграл ответный матч московскому "Спартаку"

Новости / Спорт
"СГАУ-Саратов" проиграл ответный матч московскому "Спартаку"


Теперь саратовским гандболистам предстоят игры за 5-8 места.

Напомним, что в первом матче 1/4 финала наша команда потерпела поражение с минимальной разницей в счете. В ответном матче болельщики жаждали не только продолжения борьбы, но и в какой-то степени надеялись на реванш. И после первого тайма эти надежды еще более укрепились. "Аграрии" дали самый настоящий бой фавориту. Даже последовавшие друг за другом удаления не сбили настрой наших игроков и не позволили сопернику создать весомое преимущество. В итоге на перерыв команды ушли при равном счете - 14:14.

Совсем по другому сценарию прошел второй игровой отрезок. Спартаковцы с первых минут стали отрываться в счете, созданное ими преимущество в три мяча саратовцы никак не могли сократить. Несмотря на то, что гандболисты "СГАУ-Саратов" бились до финальной сирены, более опытные игроки столичной команды довели матч до победы. Итог встречи - 32:27 в пользу "Спартака".

По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", теперь нашей команде предстоят матчи за 5-8 места. Уже 3 мая в Саратове состоится матч против "Пермских медведей", которые также уступили команде "Университет-Нева" из Санкт-Петербурга в двух матчах.