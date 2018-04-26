Ветеринары Саратовской области полностью перешли на электронный документооборот
Саратовская область полностью перешла на электронный ветеринарный документооборот уже в августе 2017 года. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии Алексей Частов. Он отметил, что это было сделано для того, чтобы все участники процесса: ветеринарная служба, производители, поставщики - решили технические и другие возникающие проблемы.
Перед переходом к данной системе оформления документов ответственный специалист ветслужбы провел серию выездных совещаний с участниками оборота животноводческой продукции в районах области, в рамках которых на месте были рассмотрены возникающие вопросы, даны разъяснения по подключению и работе в программе.
Алексей Частов отметил: «Принят закон. Его надо не обсуждать, а исполнять». Руководитель ведомства также подчеркнул, что закон направлен на защиту прав потребителей пищевой продукции. Электронная ветсертификация обеспечивает прослеживаемость поднадзорных ветконтролю товаров, позволяет раскрыть фальсификацию в производстве.
На текущий момент в информационной системе зарегистрировано 30 059 хозяйствующих субъектов, занимающихся производством и поставкой животноводческой продукции или сырья в нашем регионе.
На территории области обеспечены необходимые условия для осуществления электронного оборота ветеринарных документов. Ответственные сотрудники прошли обучение. Для работы в программе обучено и зарегистрировано 913 специалистов. Выдано более 6,2 тысяч реквизитов доступа сотрудникам учреждений и предприятий, в том числе учреждений соцсферы.