В преддверии ЧМ по футболу 2018 «Формация» представила дизайн бумажных стаканов

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Они предназначены для ресторанов, кафе и фан-зон и отличаются ярким, привлекательным дизайном, соответствующим спортивным принципам и несущим посыл «Играй. Наслаждайся. Живи.»Болельщики подобных масштабных мероприятий употребляют огромное количество не только пива, но и соков, газированных напитков, кофе и чая, а бумажные стаканчики – удобный, экономичный и экологичный вид одноразовой посуды. В коллекции (https://formacia.ru/catalog/paper_cup/) присутствуют стаканы разных размеров – от 150 до 500 мл, они не имеют посторонних запахов, не выделяют хлор при использовании, сохраняют неизменным вкус, цвет и запах напитков. Стоит отметить, что использованные бумажные стаканы достаточно легко утилизируются. Все это отвечает одному из самых важных требований спортивного события – минимизировать в ходе подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 воздействие на окружающую среду.