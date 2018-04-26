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В преддверии ЧМ по футболу 2018 «Формация» представила дизайн бумажных стаканов
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В преддверии ЧМ по футболу 2018 «Формация» представила дизайн бумажных стаканов

Новости
В преддверии ЧМ по футболу 2018 «Формация» представила дизайн бумажных стаканов

Российский производитель «Формация» накануне Чемпионата мира по футболу 2018 представила коллекцию одноразовых бумажных стаканов «FOOTBALL».

Они предназначены для ресторанов, кафе и фан-зон и отличаются ярким, привлекательным дизайном, соответствующим спортивным принципам и несущим посыл «Играй. Наслаждайся. Живи.»

Болельщики подобных масштабных мероприятий употребляют огромное количество не только пива, но и соков, газированных напитков, кофе и чая, а бумажные стаканчики – удобный, экономичный и экологичный вид одноразовой посуды. В коллекции (https://formacia.ru/catalog/paper_cup/) присутствуют стаканы разных размеров – от 150 до 500 мл, они не имеют посторонних запахов, не выделяют хлор при использовании, сохраняют неизменным вкус, цвет и запах напитков. Стоит отметить, что использованные бумажные стаканы достаточно легко утилизируются. Все это отвечает одному из самых важных требований спортивного события – минимизировать в ходе подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 воздействие на окружающую среду.