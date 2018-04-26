26 апреля 2018 22:05 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 26 апреля
В канун Всемирного дня охраны труда на новосибирской «Балтике» будет работать «Патруль безопасности»
17:08 | 26 апреля
На поезд Саратов – Анапа можно приобрести билеты по специальному тарифу
16:19 | 26 апреля
Учреждения культуры области готовят обширную программу ко Дню Победы
15:27 | 26 апреля
Два человека погибли при пожаре в Новоузенском районе
14:36 | 26 апреля
"СГАУ-Саратов" проиграл ответный матч московскому "Спартаку"
13:47 | 26 апреля
Ветеринары Саратовской области полностью перешли на электронный документооборот
12:54 | 26 апреля
Индивидуальный 3D ортез для кисти руки разработали ученые СГТУ
12:00 | 26 апреля
Академопера готовит праздничные концерты "Победа. Одна на всех"
10:58 | 26 апреля
Отчитаться о полученных доходах можно до 3 мая
09:58 | 26 апреля
В преддверии ЧМ по футболу 2018 «Формация» представила дизайн бумажных стаканов
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Академопера готовит праздничные концерты "Победа. Одна на всех"

Новости
Академопера готовит праздничные концерты "Победа. Одна на всех"

4 мая в преддверие праздника в Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов Саратовский театр оперы и балета организует тематический концерт «Победа. Одна на всех», посвященный 73-ей годовшине Победы в Великой Отечественной войне.

Для ветеранов и инвалидов войны, пожилых людей Энгельса солисты оперной труппы театра исполнят произведения о Великой Отечественной войне. Песни военных лет знают все, они живы и любимы людьми самых разных возрастов. Творчество композиторов-песенников в военные годы — одна из самых замечательных страниц нашей музыки. Песни тогда рождались в боях, с ними шли на подвиг, они вселяли силы и уверенность в победе над врагом. Слушая песни о Великой Отечественной войне, мы словно переживаем чувства солдат, защищавших Родину в боях, чувства их матерей и детей, ожидавших их возвращения, и то неописуемое состояние счастья, которое испытали все жители нашей страны 9 мая 1945 года. В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Оксана Колчина, Марина Демидова, Александр Корнеев и Александр Баев.

8 мая солисты саратовской оперы народный артист России Виктор Григорьев, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ксения Нестеренко, Виктор Куценко, Андрей Потатурин, Александр Корнеев и Илья Иванов примут участие в торжественных мероприятиях и праздничном концерте, посвященном Празднику Победы, на Театральной площади Саратова.