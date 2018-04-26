Академопера готовит праздничные концерты "Победа. Одна на всех"

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Для ветеранов и инвалидов войны, пожилых людей Энгельса солисты оперной труппы театра исполнят произведения о Великой Отечественной войне. Песни военных лет знают все, они живы и любимы людьми самых разных возрастов. Творчество композиторов-песенников в военные годы — одна из самых замечательных страниц нашей музыки. Песни тогда рождались в боях, с ними шли на подвиг, они вселяли силы и уверенность в победе над врагом. Слушая песни о Великой Отечественной войне, мы словно переживаем чувства солдат, защищавших Родину в боях, чувства их матерей и детей, ожидавших их возвращения, и то неописуемое состояние счастья, которое испытали все жители нашей страны 9 мая 1945 года. В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Оксана Колчина, Марина Демидова, Александр Корнеев и Александр Баев.8 мая солисты саратовской оперы народный артист России Виктор Григорьев, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ксения Нестеренко, Виктор Куценко, Андрей Потатурин, Александр Корнеев и Илья Иванов примут участие в торжественных мероприятиях и праздничном концерте, посвященном Празднику Победы, на Театральной площади Саратова.