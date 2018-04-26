Отчитаться о полученных доходах можно до 3 мая

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В каких случаях необходимо проинформировать УФНС:– если продали недвижимость или другое имущество, которым владели менее установленного законом минимального срока;– если сдавали квартиру или машину в аренду, занимались репетиторством или оказывали любые платные услуги по договору как с физлицом, так и с организацией;– получали доход от источников за пределами РФ или подарки не от близких родственников.Обязанность подать декларацию еще не означает, что вам точно придется заплатить налоги в бюджет. Возможно, налогооблагаемая база будет равна нулю и налога к уплате не будет. Но это не освобождает от подачи декларации.Кроме того, задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2018 года. Чтобы отчитаться, не нужно идти в налоговую. Заполнить и отправить документы можно с помощью личного кабинета на портале «Госуслуги» или личного кабинета налогоплательщика для физических лиц. Сервис позволит автоматически заполнить нужные реквизиты и прикрепить необходимые документы.