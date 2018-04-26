Индивидуальный 3D ортез для кисти руки разработали ученые СГТУ
Ученые СГТУ имени Ю.А.Гагарина разработали новую систему для поддержки формы травмированной кисти руки.
3D ортез представляет собой пластиковую конструкцию, напечатанную с использованием органически безопасного PLA-пластика.
Предполагается использование ортеза в ортопедии для замены вторичного гипса, однако, в отличие от гипса, ортезы имеют сетчатую структуру, что исключает появление пролежней, и выглядит привлекательно при использовании в качестве шины для фиксации поврежденного участка руки.
Процесс создания индивидуального ортеза представляет собой цикл сканирования, обработки цифровой модели и печати готового изделия.
Сейчас проект находится на стадии опытно-конструкторских работ, изготовлена 3D-модель.
Для успешной реализации проекта потребуется финансирование в размере около пяти миллионов рублей, считают разработчики.