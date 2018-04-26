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Индивидуальный 3D ортез для кисти руки разработали ученые СГТУ

Новости
Индивидуальный 3D ортез для кисти руки разработали ученые СГТУ

Ученые СГТУ имени Ю.А.Гагарина разработали новую систему для поддержки формы травмированной кисти руки.

3D ортез представляет собой пластиковую конструкцию, напечатанную с использованием органически безопасного PLA-пластика.

Предполагается использование ортеза в ортопедии для замены вторичного гипса, однако, в отличие от гипса, ортезы имеют сетчатую структуру, что исключает появление пролежней, и выглядит привлекательно при использовании в качестве шины для фиксации поврежденного участка руки.

Процесс создания индивидуального ортеза представляет собой цикл сканирования, обработки цифровой модели и печати готового изделия.

Сейчас проект находится на стадии опытно-конструкторских работ, изготовлена 3D-модель.

Для успешной реализации проекта потребуется финансирование в размере около пяти миллионов рублей, считают разработчики.