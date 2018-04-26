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Ретро-поезд «Воинский эшелон» 28 апреля прибывает в Саратовский регион Приволжской магистрали

Новости
Ретро-поезд «Воинский эшелон» 28 апреля прибывает в Саратовский регион Приволжской магистрали

В честь Дня Победы ретро-поезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, 28 апреля прибывает на станцию Аткарск Саратовского региона ПривЖД.

С концертной программой ретро-состав побывает также на вокзалах Сенная и Саратов-1. На станциях Петровск, Балаково, Пугачевск, Ершов, Красный Кут, Урбах, Ветка Министерства Обороны (г. Энгельс, ул. Полтавская) будут организованы выставки, где все желающие смогут осмотреть ретро-поезд.

«Воинский эшелон» состоит из действующего паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. Например, все желающие смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 152-мм гаубицу-пушку. Все образцы военной техники предоставлены музеем-заповедником «Сталинградская битва».

Приглашаем всех посетить уникальный ретро-поезд «Воинский эшелон».

***

Концерты ретро-поезда и выставки при поддержке правительства Саратовской области состоятся на вокзалах Саратовского региона Приволжской железной дороги:

28 апреля – Аткарск.

30 апреля – Сенная.

4 мая – Саратов-1.

Начало концертов в 10:00.

Выставки:

29 апреля – Петровск (с 10:00 до 13:00).

1 мая – Балаково (с 09:00 до 12:00).

1 мая – Пугачевск (с 15:00 до 18:00).

2 мая – Ершов (с10:00 до 14:00).

3 мая – Красный Кут (с 10:00 до 13:00).

3 мая – Урбах (с 15:00 до 18:00).

5 мая – Ветка Министерства Обороны (г. Энгельс, ул. Полтавская) (с 10:00 до 14:00).