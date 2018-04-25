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Работники Саратовского НПЗ готовятся ко Дню Победы

Новости
Работники Саратовского НПЗ готовятся ко Дню Победы

На Саратовском НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть») завершается подготовка ко Дню Победы.

По сложившейся традиции в канун праздника во Дворце культуры предприятия состоится чествование ветеранов войны и тружеников тыла из числа бывших работников Саратовского НПЗ. 9 мая пройдет заводская патриотическая акция «Бессмертный полк». В этом году она будет проводиться уже в третий раз, и каждый год к ней присоединяются новые участники. В настоящее время заводчане, желающие участвовать в акции, готовят необходимые материалы и фотографии.

Во Дворце культуры Саратовского НПЗ создана Стена Памяти с фотографиями ветеранов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, трудившихся в тылу, а также жителей блокадного Ленинграда. В настоящее время завершается ремонт Мемориала героям фронта и тыла Саратовского НПЗ, где на гранитных плитах выбиты имена заводчан, не вернувшихся с полей сражений. Также в этом году отремонтирована Комната трудовой и боевой славы предприятия, часть экспозиции которой посвящена работе завода в годы ВОВ.

Во Дворце культуры Саратовского НПЗ в рамках областного кинофестиваля «И помнит мир спасенный», посвященному Дню Победы, состоялся показ любимого всеми патриотического фильма «В бой идут одни старики». Кроме работников предприятия, фильм посмотрели участники детского познавательного клуба «Всезнайка», который работает при профсоюзной организации завода, а также воспитанники подшефного социально-реабилитационного центра «Возращение» и жители Заводского района.