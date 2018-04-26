Детей и их родителей приглашают на просмотр мультфильма "Никита Кожемяка"
В кинозале "На Рижской" продолжается реализация проекта "Семейные киночетверги".
Показ полнометражного мультипликационного фильма "Никита Кожемяка" состоится завтра, 26 апреля, в 15:00.
"Однажды маленький сын известного богатыря Никита решил, что сможет победить дракона так же, как когда-то это сделал его отец. Несмотря на его запреты, мальчик ввязывается в приключения и проходит настоящую проверку на храбрость. Эта красивая, волшебная и веселая история не оставит равнодушными ни юных, ни взрослых зрителей!", - анонсирует мероприятие областной методический киновидеоцентр.
Фото https://tock.uain.media