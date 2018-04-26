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18:00 | 25 апреля
Ретро-поезд «Воинский эшелон» 28 апреля прибывает в Саратовский регион Приволжской магистрали
17:00 | 25 апреля
Детей и их родителей приглашают на просмотр мультфильма "Никита Кожемяка"
16:03 | 25 апреля
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15:29 | 25 апреля
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Детей и их родителей приглашают на просмотр мультфильма "Никита Кожемяка"

Новости / Культура
Детей и их родителей приглашают на просмотр мультфильма "Никита Кожемяка"

В кинозале "На Рижской" продолжается реализация проекта "Семейные киночетверги".


Показ полнометражного мультипликационного фильма "Никита Кожемяка" состоится завтра, 26 апреля, в 15:00.

"Однажды маленький сын известного богатыря Никита решил, что сможет победить дракона так же, как когда-то это сделал его отец. Несмотря на его запреты, мальчик ввязывается в приключения и проходит настоящую проверку на храбрость. Эта красивая, волшебная и веселая история не оставит равнодушными ни юных, ни взрослых зрителей!", - анонсирует мероприятие областной методический киновидеоцентр.

Фото https://tock.uain.media