В 2017 году саратовцы в два раза чаще болели гриппом

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Как рассказала начальник отдела сводных статистических работ и общественных связей Марина Никитина, в 2017 году по сравнению с 2016-м у нас почти на 3% уменьшилось количество умерших от болезней системы кровообращения и пищеварения, от всех видов транспортных несчастных случаев – почти на 10%, от самоубийств – на 11%, от убийств – на 7%, от болезней органов дыхания – почти на 8%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней – почти на 7%. При этом почти на 4% выросло количество умерших от новообразований и на 1% - от случайных отравлений алкоголем.Что касается инфекционных заболеваний, люди стали чаще болеть гриппом, гепатитами А и С, и реже – кишечными инфекциями и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По словам Марины Никитиной, заболеваемость гриппом в 2017 году выросла более, чем на 50%, гепатитом А – в 2,1 раза, гепатитом С – почти на 20%. Однако, целый ряд социально значимых болезней стал диагностироваться у жителей области реже. Речь идет о ВИЧ, заболеваемость которым уменьшилась более, чем на 11%. Также, почти на 15% сократилась заболеваемость активными формами туберкулеза и на 2% - всеми формами сифилиса. Об этом сообщает пресс-служба Саратовстата.Фото http://glazovlife.ru