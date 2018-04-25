ICO Tkeycoin начнется 1 мая
На первое мая намечено начало ICO для криптовалютного проекта Tkeycoin. Его разработчики в преддверие процедуры эмиссии успешно обновили сайты и провели контрольное тестирование системы в целом. Теперь к ресурсам Tkeycoin есть доступ на девяти языках мира, что найдут комфортным иностранные пользователи, с нетерпением ждущие старта ICO.
В настоящее время к токенам TCD наблюдается повышенный интерес со стороны зарубежных инвесторов. В связи с этим авторитетные аналитики из области финтеха уверены в бурном росте криптовалюты Tkeycoin до значений в диапазоне 100-450 долларов США в течение двух лет.
В числе заметных обновлений Tkeycoin называются усовершенствование сайта презентации платежей и повышение функциональности личного кабинета. К тому же, на платформу были внедрены уникальные интерактивные дизайны 3D Canvas.
В результате Tkeycoin на 100% готов к процедуре эмиссии. У всех желающих есть возможность ознакомиться с работой платформы Tkeycoin DAO и философией проекта, а также получить консультацию в службе поддержки.
Официальный сайт платформы — tkeycoin.com